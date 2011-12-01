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Глава Нижнего Тагила вручила пяти семейным парам знаки отличия «Совет да любовь»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Нижнего Тагила вручила пяти семейным парам знаки отличия «Совет да любовь»

1 декабря 2011, 09:27ОбществоВалерия Лошкарева
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