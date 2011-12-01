Глава Нижнего Тагила вручила пяти семейным парам знаки отличия «Совет да любовь»

«Заслуживает огромного уважения ваше умение пронести своё чувство любви через всю совместную жизнь, - отметила Валентина Исаева.

Всего в Нижнем Тагиле уже получили Знаки отличия «Совет да любовь» 13 пар, из них 10 проживают в Ленинском районе, 3 – в Тагилстроевском.

Напомним, в прошлом году на Урале был принят закон о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» семейных пар – граждан России, постоянно проживающих на территории Свердловской области и непрерывно состоящих в браке не менее 50 лет.