Глава Нижнего Тагила вручила пяти семейным парам знаки отличия «Совет да любовь»
1 декабря 2011, 09:27ОбществоВалерия Лошкарева
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Во вторник Глава города Валентина Исаева поздравила семьи тагильчан, проживших в браке 50 и более лет и вручила Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Всего награды были вручены пяти семейный парам, которые прожили в браке более 50 лет.
«Заслуживает огромного уважения ваше умение пронести своё чувство любви через всю совместную жизнь, - отметила Валентина Исаева.
Всего в Нижнем Тагиле уже получили Знаки отличия «Совет да любовь» 13 пар, из них 10 проживают в Ленинском районе, 3 – в Тагилстроевском.
Три семейные пары тагильчан получили награды ранее из рук губернатора Свердловской области А.Мишарина.
Напомним, в прошлом году на Урале был принят закон о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» семейных пар – граждан России, постоянно проживающих на территории Свердловской области и непрерывно состоящих в браке не менее 50 лет.
© Пресс-служба Администрации города
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