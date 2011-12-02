Honda отзывает еще 900 тысяч автомобилей с неисправными подушками безопасности

Ранее из-за этого дефекта уже было отозвано 1,8 млн автомобилей марок Honda и Acura.

Bloomberg указывает, что ранее продажи Toyota в США упали после масштабного отзыва автомобилей в 2009 году. Подобные последствия могут ожидать и Honda.

В ходе расследования, инициированного Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), выяснилось, что из-за слишком высокого давления при раскрытии подушки безопасности могут разрываться, что увеличивает риск получения травмы водителем и пассажиром. С подобными жалобами в организацию владельцы автомобилей начали обращаться еще в 2008 году. В феврале 2010 года из-за слишком сильного раскрытия подушки погиб один американец, сообщает Motor.