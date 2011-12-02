Honda отзывает еще 900 тысяч автомобилей с неисправными подушками безопасности
Японская автокорпорация Honda объявила о крупнейшем единовременном отзыве автомобилей в своей истории: из-за неисправности подушки безопасности будут отозваны свыше 917 тысяч автомобилей, произведенных за последнее десятилетие и проданных преимущественно в США, сообщает Bloomberg.
Ранее из-за этого дефекта уже было отозвано 1,8 млн автомобилей марок Honda и Acura.
Bloomberg указывает, что ранее продажи Toyota в США упали после масштабного отзыва автомобилей в 2009 году. Подобные последствия могут ожидать и Honda.
В ходе расследования, инициированного Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), выяснилось, что из-за слишком высокого давления при раскрытии подушки безопасности могут разрываться, что увеличивает риск получения травмы водителем и пассажиром. С подобными жалобами в организацию владельцы автомобилей начали обращаться еще в 2008 году. В феврале 2010 года из-за слишком сильного раскрытия подушки погиб один американец, сообщает Motor.
Теперь японцы планируют проверить автомобили Honda Accord 2001-2002 модельного года, Honda Civic 2001-2003 модельного года, Honda Odyssey 2001-2003 модельного года, Honda CR-V 2002-2003 модельного года, Honda Pilot 2003 модельного года, Acura TL 2002-2003 модельного года и Acura CL 2003 модельного года.