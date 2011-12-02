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Honda отзывает еще 900 тысяч автомобилей с неисправными подушками безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Honda отзывает еще 900 тысяч автомобилей с неисправными подушками безопасности

2 декабря 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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