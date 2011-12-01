Из больницы в больницу. В ДТП пострадала девочка, которую забрали из стационара

Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Обе пассажирки получили сотрясение мозга. И девочку пришлось госпитализировать. Последствия столкновения были бы менее тяжёлыми, если бы внучку усадили в детское автокресло.

По данным областной ГИБДД, с начала года в регионе зарегистрировано 551 ДТП, в которых пострадали 245 и погибли 10 детей-пассажиров. 25 ребятишек получили серьезные травмы будучи непристегнутыми, еще 5 детей, чьи родители не побеспокоились о безопасности перевозки своих малышей, погибли.

Происходят ДТП и с мототранспортом и после этого, естественно, надо покупать запчасти и делать ремонт мотоцикла. Обидно, когда в аварии ваш железный конь старадет так, что восстановить его сложно и приходится покупать новый мотоцикл, цены на который могут быть самые разные. В такой ситуации может помочь сайт http://www.bikerbazar.com, на котором вы можете купить, например, аксессуары для мотоциклов, кроссовый мотоцикл или мотоцикл б у.