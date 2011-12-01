Компания Western Union назвала Банк24.ру самым качественным Банком

На мероприятии Александру Бадулеску (Alexandru Badulescu) региональный вице-президент Western Union назвал Банк24.ру победителем в номинации «Самое качественное обслуживание» и вручил награду. Представители компании Western Union отметили, что Банк24.ру является абсолютным победителем в этой номинации, так как ни один другой банк не может похвастаться круглосуточным режимом работы.

Нам было очень приятно получить приз за самое качественное обслуживание клиентов 24 часа в сутки из рук двух президентов: Александру Бадулеску (Alexandru Badulescu) регионального вице-президента Western Union и Дмитрия Вечканова Президента ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", российской дочерней компании Western Union. Банк24.ру постоянно увеличивает объемы переводов Western Union, участвует в компании по выдаче Золотых карт, использует безбумажную технологию отправки и выплаты переводов рассказала Ксения Власова, руководитель направления развития розничного бизнеса Банка24.ру.

Лидерские позиции Банка подтверждают и цифры. Только за прошлый месяц клиентами Банка24.ру было совершено более 203 000 отправлений и выплат на сумму 1,7 миллиардов в рублях и 97 миллионов в долларах США. Самыми популярными странами у клиентов являются США, Германия, Франция, Узбекистан, Китай, Украина.