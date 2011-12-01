Малолитражка Suzuki Regina показалась в Токио
1 декабря 2011, 09:19ОбществоРОман БОТов
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Концепт Suzuki Regina представленная на автосалоне в Токио, отображает видение компании на следующее поколение малолитражек обладающих легким кузовом и сниженным расходом топлива.
Длина концепта всего 3,5 м., при ширине в 1,6 м, в то время как вес Regina составляет только 730 кг. По словам представителей компании, изворотливый Suzuki Regina на 10% эффективнее по сравнению с моделями того же самого размера и той же категории.
Под капотом Suzuki Regina имеется 0,8-литровый (800сс) турбированный двигатель с приводом на передние колеса, средний расход топлива у концепта составляет 3,1 л. на 100 км, при выбросе CO2 – 70 г/км.
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