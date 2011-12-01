Mazda демонстрирует прототип обновленной Biante

Среди множества громких премьер начавшего свою работу Международного автосалона в Токио, относительно скромным выглядит дебют рестайлинговой версии минивэна Mazda Biante получившего дополнение к имени – Granz.

Одна из наиболее заметных тенденций в дизайне Mazda – постепенный отказ от фирменной «улыбки», в форме которой были выполнены облицовки радиатора или вентиляционные решетки в переднем бампере у большинства последних моделей марки.

У Biante Granz «улыбается» не так широко, а сам облик автомобиля стал чуть строже и консервативнее. Добавлено множество хромированных деталей внешней отделки. В отличие от передней части, сзади автомобиль практически не изменился и отличить Granz от обычной Biante можно лишь по хромированным накладкам на задней двери, новым выхлопным трубам и рисунку секций фонарей.

Габариты практически не изменились: длина, ширина и высота составляют 4 715, 1 770 и 1 835 мм соответственно. Колесная база – 2 850 мм. Салон Biante Granz рассчитан на восьмерых, включая водителя. Автомобиль оснащен знакомым 2,0-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатым «автоматом» с электронным управлением.

Прототип оснастили 17-дюймовыми колесами с шинами размерности 215/50. Это еще одна деталь, которая говорит о прицеле на серийное производство. Хотя Biante Granz напрямую не заявлен, как рестайлинговая версия или специальный выпуск обычного Biante, есть все основания полагать, что модель скоро обновиться, а по какому пути пойдет изменение облика – демонстрирует Biante Granz.