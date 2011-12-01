Молодая тагильчанка попалась на систематических кражах жвачки

Пропажу товара заметила кассир магазина, похитительницу жвачки задержали и доставили в полицию. Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, оказалось, что воровка уже ранее была судима за подобные преступления. И в этот же день уже пыталась похитить жевательную резинку из другого магазина, но и там попалась с поличным. В отношении любительницы жвачки возбуждено уголовное дело.