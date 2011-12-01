Молодая тагильчанка попалась на систематических кражах жвачки
1 декабря 2011, 18:31ОбществоВалерия Лошкарева
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Инцидент произошёл в продуктовом магазине на Энтузиастов. 33-летняя тагильчанка попыталась пронести мимо кассы ни много ни мало 107 упаковок жевательной резинки.
Пропажу товара заметила кассир магазина, похитительницу жвачки задержали и доставили в полицию. Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, оказалось, что воровка уже ранее была судима за подобные преступления. И в этот же день уже пыталась похитить жевательную резинку из другого магазина, но и там попалась с поличным. В отношении любительницы жвачки возбуждено уголовное дело.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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