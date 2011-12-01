Родители города устроят в детдомах новогодние праздники
1 декабря 2011, 18:35ОбществоВалерия Лошкарева
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Председатель нижнетагильского родительского комитета может стать Дедом Морозом.
Общественная организация, защищающая права детей, планирует устроить новогодние праздники в детских домах Нижнего Тагила. Как рассказал нам председатель городского родительского комитета Виктор Зайцев, ранее его единомышленники отвозили в детдома вещи, собранные членами комитета.
Но сегодня дети больше нуждаются во внимании и веселых праздниках. Родители города намерены устроить для воспитанников нескольких детдомов новогодние представления с клоунами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Если не удастся найти актера на роль главного новогоднего персонажа, то Виктор Зайцев готов сам сыграть роль зимнего волшебника.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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