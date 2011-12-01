Родители города устроят в детдомах новогодние праздники

Общественная организация, защищающая права детей, планирует устроить новогодние праздники в детских домах Нижнего Тагила. Как рассказал нам председатель городского родительского комитета Виктор Зайцев, ранее его единомышленники отвозили в детдома вещи, собранные членами комитета.

Но сегодня дети больше нуждаются во внимании и веселых праздниках. Родители города намерены устроить для воспитанников нескольких детдомов новогодние представления с клоунами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Если не удастся найти актера на роль главного новогоднего персонажа, то Виктор Зайцев готов сам сыграть роль зимнего волшебника.