Россия опять в списке самых коррумпированных стран
1 декабря 2011, 09:18ОбществоВалерия Лошкарева
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Transparency International опубликовала новый доклад по уровню коррупции в 182 странах мира: Россия в этом рейтинге занимает 143 место, хуже ситуация – только в следующих за ней 39 странах.
По мнению экспертов организации, наиболее благоприятная ситуация – в Новой Зеландии. За ней следуют – Дания, Финляндия, Швеция и Сингапур.
Самыми коррумпированными странами, по оценкам Transparency International, являются: Узбекистан, Афганистан, Бирма, Северная Корея. Последняя строчка рейтинга – за Сомали.
США в этом году несколько сдали свои позиции и опустились на две строчки ниже, заняв 24 место рейтинга.
Россия, напротив, за прошедший год поднялась на пару строчек рейтинга – с 154 до 143, однако уровень прозрачности принимаемых чиновников решений по-прежнему оценивается очень низко - 2,4 балла из 10 возможных.
Таким образом, Россия, как и все страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, находится в зоне очень высокой коррупции.
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