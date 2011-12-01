Россия опять в списке самых коррумпированных стран

По мнению экспертов организации, наиболее благоприятная ситуация – в Новой Зеландии. За ней следуют – Дания, Финляндия, Швеция и Сингапур.

Самыми коррумпированными странами, по оценкам Transparency International, являются: Узбекистан, Афганистан, Бирма, Северная Корея. Последняя строчка рейтинга – за Сомали.

США в этом году несколько сдали свои позиции и опустились на две строчки ниже, заняв 24 место рейтинга.

Россия, напротив, за прошедший год поднялась на пару строчек рейтинга – с 154 до 143, однако уровень прозрачности принимаемых чиновников решений по-прежнему оценивается очень низко - 2,4 балла из 10 возможных.