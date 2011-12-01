Сейчас в Нижнем Тагиле никто не контролирует, будет ли новая дорога или новый торговый центр мешать жителям района

В федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» внесли изменения. Теперь при выдаче земельного участка под строительство не требуется получать санитарно-эпидемическое заключение. Это касается землеотвода под магазины, торговые центры, жилые дома. И даже под предприятия и новые дороги, объясняет заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.

В Нижнем Тагиле ведомство перестало выдавать свои заключения о земельных участках ещё в конце октября. Сейчас при оформлении землеотвода можно получить лишь экспертную оценку участка на соответствие его санитарным нормам. Но проведение такой экспертизы – дело добровольное. Получается, что сейчас никто и никак не контролирует, будет ли, например, новая дорога или новый торговый центр, мешать жителям района.

Или - собираются ли строители возвести дом слишком близко к промышленному предприятию. Сейчас функцию санитарного контроля земли у Роспотребнадзора отобрали, но никому не передали, сетует Юрий Огнев. Он надеется, что в скором времени этот пробел в законодательстве будет устранён. А пока что нижнетагильский Роспотребнадзор ищет возможность хотя бы на уровне муниципалитета принять нормативный документ, который позволил бы санитарным врачам рассматривать градостроительную документацию.

Проблема в том, что строительство нового торгового центра или дороги может потревожить жильцов близлежащих домов. Постоянный уровень шума от проезжающих мимо машин будет слышан в квартирах. А установка пластиковых окон позволит хозяевам повысить шумоизоляцию своего жилья. Одним из лучших производителей пластиковых окон является фирма Trocal. Вы можете посмотреть информацию о производителе и купить окна Trocal тут.