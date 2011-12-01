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Сейчас в Нижнем Тагиле никто не контролирует, будет ли новая дорога или новый торговый центр мешать жителям района
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сейчас в Нижнем Тагиле никто не контролирует, будет ли новая дорога или новый торговый центр мешать жителям района

1 декабря 2011, 18:13ОбществоВалерия Лошкарева
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