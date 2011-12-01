Водяные фильтры для коттеджей

Водоочистка производится в несколько этапов. Водопроводная вода, подаваемая пользователям, содержит много примесей: окислы железа, частицы ила, соли жёсткости, соединения хлора и так далее. Но первичная водоочистка в системе водопровода производится: в любом случае: при водозаборе отфильтровываются механические примеси. Если в коттедж подаётся вода из скважины, водоёма или привозная, то состав примесей может быть не таким, как в водопроводе: примесей может быть меньше, а может быть и больше. Вода из скважины или колодца может быть чище водопроводной, но если источником является водоём, то количество частиц ила, грунта, общая замутнённость может быть больше, чем в водопроводе.

Очистка воды для технических целей производится с использованием высокопроизводительных фильтров. Воду для питья очищают более тщательно, с использованием специальных сменных картриджей. Фильтры различаются по принципу действия, производительности, температуре очищаемой воды (для систем горячего и холодного водоснабжения).

Фильтры очистки воды от механических примесей.

Для простой очистки воды от загрязняющих частиц повсеместно применяются Honeywell FF06 – фильтры немецкого производства. Выпускаются модели для труб разного диаметра. Эти популярные фильтры для коттеджей монтируются на водопроводную трубу в любом месте, очищают воду от механических примесей. Защищают бытовые приборы, сантехнику от порчи из-за попадания инородных частиц. Выпускаются модели для холодной воды (до 30оС) и горячей (до 70оС). Периодически осуществляется промывка. Для того, чтобы очистить фильтр, нужно открыть соответствующий кран и подождать в течение минуты, пока будет осуществляться промывка. Возможна замена фильтрующей сетки.

Системы ультрафильтрации

Более качественная фильтрация выполняется при использовании мембран – композитных соединений, имеющих отверстия диаметром менее 0,001 микрон. Сквозь мелкие отверстия не проходят механические частицы, а также органические примеси, в том числе бактерии и вирусы. Неорганические примеси, не растворённые в воде, а находящиеся в состоянии взвеси, задерживаются мембраной. Растворённые в воде соли проникают сквозь мембрану, так что жёсткость и минерализация воды после фильтрации не меняется.

Фильтры с отдельным краном: идеальная очистка

Комплексная очистка воды от всех примесей, в том числе от растворённых солей жёсткости, солей тяжёлых металлов и прочего, производится фильтрами, использующими физический принцип обратного осмоса. К семейству таких устройств принадлежат фильтры с отдельным краном производства фирмы Аквафор.

Что означает обратный осмос? Вообще, осмос – это явление, при котором минерализованная вода "притягивает" сквозь мембрану дополнительные молекулы воды. Из-за этого в сосуде, разделённом мембраной, уровень солёной воды будет выше, чем уровень пресной. Но если в ёмкости с минерализованной водой повысить давление, то сквозь мембрану будет просачиваться чистая вода, то есть направление осмоса будет обратным. Для работы системы в ней создаётся давление не менее 3 атмосфер, для чего могут применяться насосы. Очищается не весь поток воды, а его часть. Минерализованная вода сливается в канализацию. Фильтры с отдельным краном - это значит, что есть отдельный кран для чистой воды, и кран для воды с оставшимися в ней примесями.