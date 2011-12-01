ВУЗ-банк начинает выдавать кредитные карты всего по двум документам
С сегодняшнего дня ВУЗ-банк приступает к выдаче кредитных карт по двум документам, удостоверяющим личность. Для получения карты клиентам достаточно будет заполнить заявление на выпуск и предоставить паспорт и второй документ на выбор – к примеру, загранпаспорт, пенсионное или водительское удостоверение.
Справки о доходах с места работы и документы, подтверждающие занятость, заемщику не потребуются. Кредитная карта предоставляется с лимитом кредитования до 75000 рублей. Длина льготного периода, в течение которого клиент может бесплатно воспользоваться кредитным лимитом, составляет 51 день.
Сегодня карточное кредитование - одно из наиболее активно развивающихся направлений нецелевого потребительского кредитования и в целом банковского рынка. С начала года ВУЗ-банк выдал карт, предусматривающих кредитование, почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для клиента банка кредитная карта – это дополнительная возможность для реализации желаний и резервный электронный кошелек при непредвиденных расходах, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников говорит региональный директор ВУЗ-банка в Свердловской области Наталья Богачева.
При пользовании картой клиент получает такие дополнительные сервисы, как бесплатная услуга sms-информирования, круглосуточный центр телефонного обслуживания и «Электронный банк».
Также перед новым годом значительно возрастает спрос на кредиты наличными - одни планируют завершить ремонт, вторые – купить новогодний тур, третьи – побаловать близких хорошими подарками. Специально для всех этих целей в ВУЗ-банке действует акция по снижению ставок на потребительские кредиты на неотложные нужды и экспресс-кредиты, которая продлится до 31 декабря 2011 года, -- отметила Наталья Богачева.
Заявки на получение кредита или кредитной карты банк принимает в отделениях по адресам ул. Строителей, 6 и Вагоностроителей, 14, на сайте www.banklife.ru, а также по телефону центра обслуживания клиентов (3435) 49-90-90 (круглосуточно). Отметим, что офис на Строителей, 6 работает семь дней в неделю без перерывов и выходных.