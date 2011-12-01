ВУЗ-банк начинает выдавать кредитные карты всего по двум документам

Справки о доходах с места работы и документы, подтверждающие занятость, заемщику не потребуются. Кредитная карта предоставляется с лимитом кредитования до 75000 рублей. Длина льготного периода, в течение которого клиент может бесплатно воспользоваться кредитным лимитом, составляет 51 день.

Сегодня карточное кредитование - одно из наиболее активно развивающихся направлений нецелевого потребительского кредитования и в целом банковского рынка. С начала года ВУЗ-банк выдал карт, предусматривающих кредитование, почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для клиента банка кредитная карта – это дополнительная возможность для реализации желаний и резервный электронный кошелек при непредвиденных расходах, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников говорит региональный директор ВУЗ-банка в Свердловской области Наталья Богачева.

При пользовании картой клиент получает такие дополнительные сервисы, как бесплатная услуга sms-информирования, круглосуточный центр телефонного обслуживания и «Электронный банк».

Также перед новым годом значительно возрастает спрос на кредиты наличными - одни планируют завершить ремонт, вторые – купить новогодний тур, третьи – побаловать близких хорошими подарками. Специально для всех этих целей в ВУЗ-банке действует акция по снижению ставок на потребительские кредиты на неотложные нужды и экспресс-кредиты, которая продлится до 31 декабря 2011 года, -- отметила Наталья Богачева.