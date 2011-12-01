Яндекс провел исследование на тему общественного транспорта в восьми крупных городах России

Яндекс исследовал многие аспекты транспортной системы города: каким видом транспорта пользуются в городе, как люди ищут информацию об общественном транпорте. Оказывается, ежеджевно пользователи Яндекса из этих городов набирают 170 тысяч запросов об общественном транспорте (трудно представить, сколько вообще таких запросов по стране).

Например, в Екатеринбурге активно пользуются трамваем. 20% всех маршрутов на общественном транспорте города - трамвайные. Но все равно наиболее часто екатеринбуржцы пользуются все-таки автобусами. Самая большая средняя длительность одной поездки относится именно к трамваям и составляет 11,5 минут. Быстрее всего жители Екатеринбурга добираются до места на троллейбусе, в среднем 7,5 минут за поездку. При этом стоит учитывать, что многие добираются до пункта назначения с пересадками, переходя с одного вида транспорта на другой.