Через несколько часов определятся победители фотоконкурса от Podarki96.com

В течение двух недель фотоконкурс наполнялся снимками участников, буквально пропитанными теплой семейной атмосферой, где дети и взрослые вместе за праздничным столом или просто на прогулке, - главное, что им хорошо и они искренне радуют друг друга.

Какое бы время года ни было изображено на фотографиях участников, наверняка, сейчас у них ощущение стремительно приближающегося праздника - и правда, до Нового года остался всего месяц, а значит совсем скоро появится возможность еще раз порадовать друг друга замечательными подарками. Кстати, интернет-магазин Podarki96.com как раз поможет выбрать все самое нужное и интересное. Спонсор фотоконкурса приготовил 10 подарочных сертификатов: на 3500 рублей, на 2000 рублей, на 1000 рублей и 7 сертификатов по 500 рублей.

2 декабря, когда будут сняты нечестные голоса (если они, конечно, есть), определятся лидеры, ну а сейчас у пользователей есть возможность поставить лайк тем, кто этого больше всего заслуживает!