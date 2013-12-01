РАСПРОДАЖА КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ - АУКЦИОН НАОБОРОТ
Суть акции: С 1 ноября на все распродаваемые образцы скидка 30% Каждые две недели цена снижается на 7% Рассрочка на год Бесплатное хранение, доставка, сборка, монтаж и...
Каждые две недели цена снижается на 7%
Рассрочка на год
Бесплатное хранение, доставка, сборка, монтаж и подключение
Ну и, конечно, подарки!Если Вы желаете иметь кухонный гарнитур премиального класса с продуманной эргономикой и гармоничным дизайном по хорошей цене, сделайте следующее:
Дождитесь, когда рассрочка и цена (снижается каждые две недели) станет «хорошей»;
Приобретите понравившийся Вам гарнитур по понравившейся Вам цене, с рассрочкой платежа, а дополнительные элементы - с огромной скидкой. Получите подарки;
Пока строители возводят стены и прокладывают коммуникации на Вашей будущей кухне, приобретенный Вами гарнитур спокойно дожидается своего часа на складе. И по окончании отделочных работ монтируется в подготовленное для него помещение.
Soho
Theo
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Беатриче
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