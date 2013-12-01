РАСПРОДАЖА КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ - АУКЦИОН НАОБОРОТ

Каждые две недели цена снижается на 7%

Рассрочка на год

Бесплатное хранение, доставка, сборка, монтаж и подключение

Ну и, конечно, подарки!Если Вы желаете иметь кухонный гарнитур премиального класса с продуманной эргономикой и гармоничным дизайном по хорошей цене, сделайте следующее:

Дождитесь, когда рассрочка и цена (снижается каждые две недели) станет «хорошей»;

Приобретите понравившийся Вам гарнитур по понравившейся Вам цене, с рассрочкой платежа, а дополнительные элементы - с огромной скидкой. Получите подарки;

Пока строители возводят стены и прокладывают коммуникации на Вашей будущей кухне, приобретенный Вами гарнитур спокойно дожидается своего часа на складе. И по окончании отделочных работ монтируется в подготовленное для него помещение.

Soho

Theo

Tolomeo

Беатриче

Виктория

Марго

Федерика

Эмилия беж