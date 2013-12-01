Удваиваем рекламу в январе: даем два баннера по одной цене!
1 декабря 2013, 19:10Общество
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С 1 декабря 2013 года по 17 января 2014 года TagilCity.ru удваивает всю баннерную рекламу!
При заказе баннерной рекламы в любом разделе и на любой срок в январе 2014 года вы получаете в два раза больше рекламы! А если вы разместили любой баннер еще и в декабре - вам дополнительный подарок - сертификат на 5 000 рублей!
Зима - это всегда подарки, сказочное настроение и ожидание новогодних чудес! Встречайте зиму вместе с TagilCity.ru - получайте свои бонусы уже сейчас!
Предложение не является офертой. Количество призов ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в акции.
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