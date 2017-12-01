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Новости Нижнего Тагила

Церковь объяснила заявление о ритуальном убийстве царской семьи

1 декабря 2017, 06:35Добавить новость
Россия,Николай II,убийство,РПЦ,антисемит,ритуал,церковь
Русская православная церковь возмущена обвинениями в антисемитизме, которые были предъявлены ей после озвучивания версии о «ритуальном убийстве» семьи последнего императора.

Секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков семьи Николая II епископ Тихон (Шевкунов) поспешил опровергнуть распространившиеся слухи о наличии версии про ритуальное убийство семьи последнего императора, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день мы видим некую символическую ритуальную составляющую большевистского ритуала. Царь, даже отрекшись от престола, был сакральной фигурой и его убийство воспринималось символически и сакрально, -- пояснил владыка.


После появления информации о ритуальном убийстве Николая II и его семьи в адрес РПЦ были выдвинуты обвинения в антисемитизме со стороны общественности. Епископ Тихон назвал обвинения ошибочными, а искажение слов о ритуальном убийстве подлой провокацией.

Русская православная церковь глубоко возмущена обвинениями в антисемитизме. Ничего подобного сказано не было. Церковь является гарантом межнационального мира в России, -- пояснил он журналистам.

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