Церковь объяснила заявление о ритуальном убийстве царской семьи

Секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков семьи Николая II епископ Тихон (Шевкунов) поспешил опровергнуть распространившиеся слухи о наличии версии про ритуальное убийство семьи последнего императора, передаёт ТАСС.





На сегодняшний день мы видим некую символическую ритуальную составляющую большевистского ритуала. Царь, даже отрекшись от престола, был сакральной фигурой и его убийство воспринималось символически и сакрально, -- пояснил владыка.



После появления информации о ритуальном убийстве Николая II и его семьи в адрес РПЦ были выдвинуты обвинения в антисемитизме со стороны общественности. Епископ Тихон назвал обвинения ошибочными, а искажение слов о ритуальном убийстве подлой провокацией.



