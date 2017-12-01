Фальшивые корочки ФСБ найдены у подозреваемого в мошенничестве екатеринбуржца (ФОТО)

По версии полицейских, 21-летний житель уральской столицы в 2016-2017 годах продавал поддельные удостоверения МВД, ФСБ, СК и прокуратуры. Кроме того, он обманывал пользователей в соцсетях, предлагая им купить автозапчасти и травматическое оружие.



Как рассказал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, подозреваемый создавал в соцсетях тематические группы, где и сбывал товар. Заказ он обещал выслать только после полной предоплаты, однако когда пользователи перечисляли деньги на счет, прекращал с ними любую связь.





По месту жительства задержанного прошел обыск. Полицейские нашли у него более 500 сим-карт, готовые к продаже бланки поддельных удостоверений силовых структур, печать и более миллиона рублей. Цена одного поддельного документа могла составить от 18 до 50 тысяч рублей. При этом без специального оборудования почти невозможно отличить фальшивку от оригинала, -- сообщил полковник Горелых.

В компьютере мошенника нашли более 10 000 контактов возможных пострадавших со всей России. Сейчас полицейскими разыскиваются граждане, которые могли пострадать от его действий.







Задержанный признался в преступлениях, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет судебного разбирательства.





Фото: В.Н. Горелых