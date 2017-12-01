Пропавший после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле ноутбук с семейными фото не найден

Вдове погибшего в аварии под Нижним Тагилом мужчины не удалось вернуть ноутбук с семейными фотографиями. Факт кражи ноутбука не подтвердился, в возбуждении уголовного дела отказано.

В смертельном ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом жительница Ивделя потеряла не только супруга, но и бесценную память о нём - цифровой архив фотографий на ноутбуке. По мнению вдовы погибшего, супруг имел при себе в день аварии ноутбук и смартфон. Если смартофон был возвращён спустя несколько дней в больнице, то найти ноутбук так и не удалось.



Официальный ответ полиции опирается на объяснения, которые дала женщина, вызвавшая медиков и полицию на место аварии. Она же сообщила о трагедии жене погибшего.





Свидетельница аварии вызвала скорую помощь и спец. службы. На приборной панели автомобиля она увидела сотовый телефон, найдя в котором контакт «любимая жена», она позвонила по номеру, рассказала о случившемся и спросила, где в машине взять документы. Документы вместе с сотовым она передала врачам скорой помощи. На заднем сидении автомобиля был спальный мешок, в багажнике - спортивная сумка. Более никаких вещей в машине свидетельница не видела. Она также поясняет, что подошла к автомобилю первая, пробыла рядом с машиной около него полутора часов и следила за тем, чтобы никто не брал вещей из автомобиля, -- говорится в постановлении полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.



Кроме свидетельницы, вызвавшей медиков, также были опрошены и другие. Никто из них не видел в автомобиле ноутбука указанной марки или сумки из под него. Потому полицейские считают факт хищения ноутбука с семейными фотографиями из разбитого автомобиля неподтверждённым.



Напомним, накануне полиция раскрыла кражу имущества пассажиров, погибших при крушении самолёта в Хабаровском крае.