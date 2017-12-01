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Новости Нижнего Тагила

Свердловскую область могут переименовать в Романовскую

1 декабря 2017, 15:00Добавить новость
Свердловская область,переименование,референдум,романовы,Николай II,депутат,альшевских
Депутат Госдумы озвучил варианты нового названия для Свердловской области. По его мнению, она может стать Романовской – в честь царской семьи.

Напомним, идею провести референдум по переименованию региона предложил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Так он решил поднять явку на выборах президента в 2018 году.

В ближайшие 2 недели чиновники решат, стоит ли заниматься вопросом переименования области. Тем временем, в соцсетях уже активно придумывают новое имя региону: Демидовская, Екатеринбургская и Уральская области упоминаются чаще всего.

Один из депутатов предложил назвать регион Святоекатерининским уездом. При этом сам Андрей Альшевских считает, что область можно переименовать в Романовскую в честь семьи Николая II. По его мнению, так удастся почтить память царской семьи в 100-летнюю годовщину ее смерти, пишет «Наша Газета».

 
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