Употребление марихуаны легализовано в Грузии

30 ноября Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны. Отныне уголовное наказание за употребление этого наркотика будет отменено.



В соответствии с решением суда запрет на употребление марихуаны нарушает 16 статью Конституции Грузии, гарантирующую право свободного развития личности, сообщают «Известия».



Употребление марихуаны легализовано как в медицинских целях, так и ради развлечения.



Ранее употребление подобного рода наркотиков, согласно Уголовному кодексу Грузии, каралось штрафом или принудительными работами. Определённая часть общественности Грузии также активно выступает за легализацию проституции.