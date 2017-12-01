Употребление марихуаны легализовано в Грузии

В Грузии легализована марихуана. Конституционный суд страны упразднил уголовное наказание за употребление этого вида наркотиков.
30 ноября Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны. Отныне уголовное наказание за употребление этого наркотика будет отменено.
В соответствии с решением суда запрет на употребление марихуаны нарушает 16 статью Конституции Грузии, гарантирующую право свободного развития личности, сообщают «Известия».
Употребление марихуаны легализовано как в медицинских целях, так и ради развлечения.
Ранее употребление подобного рода наркотиков, согласно Уголовному кодексу Грузии, каралось штрафом или принудительными работами. Определённая часть общественности Грузии также активно выступает за легализацию проституции.