-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
утро: -10
день: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.52 - 0.06
EUR 69.75 + 0.23
Новости Нижнего Тагила

Употребление марихуаны легализовано в Грузии

1 декабря 2017, 23:35Добавить новость
закон,наркотики,суд,Конституция,Грузия,марихуана,легализация
В Грузии легализована марихуана. Конституционный суд страны упразднил уголовное наказание за употребление этого вида наркотиков.

30 ноября Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны. Отныне уголовное наказание за употребление этого наркотика будет отменено.

В соответствии с решением суда запрет на употребление марихуаны нарушает 16 статью Конституции Грузии, гарантирующую право свободного развития личности, сообщают «Известия».

Употребление марихуаны легализовано как в медицинских целях, так и ради развлечения.

Ранее употребление подобного рода наркотиков, согласно Уголовному кодексу Грузии, каралось штрафом или принудительными работами. Определённая часть общественности Грузии также активно выступает за легализацию проституции.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Жительница Екатеринбурга угрозами заставила 16-летнюю девушку принять наркотики
29 ноября, 14:00
4 2
Пятеро экстремистов из Екатеринбурга попадут под суд
28 ноября, 07:00
1 0
37-летняя жительница Артемовского получила условный срок за невыплату алиментов сыну
24 ноября, 08:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 256
Подписаться на новости