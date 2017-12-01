Нелегальный игорный бизнес обошелся жителю Кировграда в 200 000 рублей (ФОТО)

Кировградский суд вынес приговор организатору нелегального азартного бизнеса и троим его сотрудницам.

Как рассказал полковник ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, информация о нарушении закона поступила в полицию Кировграда в 2016 году. После проверки удалось выяснить, что 28-летний местный житель организовал в многоквартирном доме на ул. Свердлова незаконный азартный бизнес.





Он взял в аренду нежилое помещение и поставил там необходимую компьютерную технику. Игровой зал работал круглосуточно с 24 июля по 11 августа 2016 года, а обслуживали его 3 оператора – сотрудницы 30, 39 и 53 лет.



Программное оборудование было изъято. Экспертиза показала, что оно действительно было предназначено для азартных игр.





Полученный от незаконной деятельности доход отправится в бюджет государства, а нелегальное игровое оборудование будет уничтожено, -- отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По результатам судебного заседания 28-летний организатор незаконной игровой деятельности был приговорен к выплате штрафа в 200 000 рублей, двум сотрудницам придется заплатить по 10 000 рублей. 53-летняя женщина выплатит штраф в 30 000 рублей.





Фото: В.Н. Горелых