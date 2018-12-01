Дочь свердловского политика Багарякова выбыла из шоу «Голос» на этапе поединков
Дочь бывшего первого замглавы администрации Екатеринбурга Арина Багарякова выбыла из шоу «Голос» на этапе поединков, где выступила с Томасом Грациозо.
Дочь политика Алексея Багарякова Арина приехала из Екатеринбурга на шоу «Голос». На этапе поединков она вместе с рэпером Томасом Грациозо исполнила песню «Set Fire To The Rain». Выступление 17-летней екатеринбурженки отметили все члены жюри, однако она покинула шоу.
Казалось, что Томас Арину своей мощью сдует, но Арина настолько трогательно и нежно ему сопротивлялась, так это было женственно и точно, и Томас ее, конечно, чудесным образом опекал и берег. Сложно сказать, кто из них был лучше, но это был блестящий дуэт, правда, прокомментировал выступление Константин Меладзе.
Хочу поблагодарить всех, кто болел за неё, за слова поддержки и просто за участие... Но надо уметь достойно проигрывать и не сдаваться. Я очень надеюсь, что Арина добьётся результата, для этого у неё есть все. Главное - сила воли и характер, ну и самое главное, у неё есть семья, которая ее всегда поддержит!!! написал на своей странице в социальной сети Алексей Багаряков.
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