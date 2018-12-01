На 42% дороже: «Рифей» предложил самый высокий тариф на вывоз мусора в Нижнем Тагиле

30 ноября Региональная энергетическая комиссия провела первую встречу для обсуждения тарифов на вывоз отходов с 1 января 2019 года. Согласно протоколу совещания, «Спецавтобаза», «Рифей» и «Экосервис» предложили свои цены за обслуживание территорий Свердловской области.

Самую высокую цену предложил оператор «Рифей», который будет обслуживать Нижний Тагил. По сравнению с другими фирмами тариф «Рифея» дороже на 42%. Стоимость вывоза ТКО за кубометр, по решению компании, должна составлять 1173,9 рублей. К 2021 году планируется увеличение тарифа до 1205 рублей.

Меньшую сумму предложили «Спецавтобаза» и «Экосервис», за кубический метр цена варьируется от 669,4 до 789 рублей.