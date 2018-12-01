Оклад увеличится до 64 тысяч рублей у помощников депутатов Екатеринбурга
Сегодня, 11:34ОбществоФото: pixabay.com
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Повысить оклад помощников представителей власти до 64 480 рублей предложил депутат екатеринбургской думы Алексей Вихарев.
Сюжеты: Екатеринбург
В документе написано, что увеличить зарплату необходимо «в связи с индексацией окладов муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».
После повышения зарплаты чиновников расходы из бюджета Екатеринбурга составят 3,2 млрд рублей, что на 418 млн рублей больше, чем в 2017 году.
Ранее с предложением увеличить заработную плату муниципальных служащих выступила администрация Екатеринбурга. Власти аргументируют необходимость изменений расширением обязанностей чиновников. По их словам, нужно мотивировать работников, чтобы на благо населения работали только «грамотные, компетентные и профессиональные люди», сообщает Znak.com.
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