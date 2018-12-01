Оклад увеличится до 64 тысяч рублей у помощников депутатов Екатеринбурга

В документе написано, что увеличить зарплату необходимо «в связи с индексацией окладов муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».

После повышения зарплаты чиновников расходы из бюджета Екатеринбурга составят 3,2 млрд рублей, что на 418 млн рублей больше, чем в 2017 году.