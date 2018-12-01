Расстрелять фото генерала США предложили школьникам Екатеринбурга

Фото генерала из США Роберта Скейлза принесли на соревнования по стрельбе в Екатеринбурге. Организаторы использовали портрет в качестве мишени.

Руководитель фонда «Содействие беспризорникам» Бек Минасов рассказал прессе, что на соревнованиях насчитывалось около 100 подростков от тринадцати до восемнадцати лет. После основной части состязаний организаторы принесли портрет Роберта Скейлза, чтобы все желающие могли всадить в него пулю.

Минасов аргументировал действия тем, что подрастающему поколению необходимо знать врагов в лицо. По его словам, стрелять в фото генерала необходимо из-за неподобающего высказывания Роберта Скейлза в адрес русских.