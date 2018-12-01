Заключённые колонии в Каменске-Уральском вырастили банановое дерево
Сегодня, 09:00ОбществоФото: C.Б./ вечерний-екатеринбург.рф
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В «зимнем саду» ИК-47 в Каменске-Уральском заплодоносило банановое дерево. Растение вырастили заключенные, и первые плоды должны появиться к Новому году.
Заключённые исправительной колонии №47 на протяжении долгого времени ухаживали за банановым деревом. В результате в ближайшее время растение должно принести плоды.
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Они будут доставлены в столовую колонии, где повара приготовят оригинальные блюда для дегустации другими заключёнными, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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