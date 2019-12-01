Бизнес-партнером фигуранта дела замглавы свердловского СК оказался борец с коррупцией
Бывший начальник следственного отдела по Верхней Пышме Владислав Вострецов, который является фигурантом дела о взятке первому замруководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко, является бизнес-партнером Юрия Еланцева, который также раньше служил в органах СК, пишет Znak.
Летом 2019 года они учредили в столице Урала ОО «Юридическая компания Еланцев, Вострецов и партнеры», руководителем которого был Вострецов. Вчера он был задержан вместе с Михаилом Бусылко.
Юрий Еланцев в 2009–2010 годах работал руководителем следственного отдела по Березовскому. В 2011 году он участвовал в выборах мэра Березовского, но получил отказ в регистрации. Издание сообщает, что Еланцев был известен своими заявлениями о коррупции в администрации города. Также СМИ обвиняли его связях с ОПС «Уралмаш», однако Еланцев выиграл суд с журналистами.
В 2011 году он был назначен старшим следователем следственного отдела СКР по Екатеринбургу, затем руководителем СО по Солнечногорску.
Напомним, что вчера первый замруководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 18 млн рублей. Деньги были предназначены для решения вопроса о прекращении уголовного дела.