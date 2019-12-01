Бизнес-партнером фигуранта дела замглавы свердловского СК оказался борец с коррупцией

Летом 2019 года они учредили в столице Урала ОО «Юридическая компания Еланцев, Вострецов и партнеры», руководителем которого был Вострецов. Вчера он был задержан вместе с Михаилом Бусылко.

Юрий Еланцев в 2009–2010 годах работал руководителем следственного отдела по Березовскому. В 2011 году он участвовал в выборах мэра Березовского, но получил отказ в регистрации. Издание сообщает, что Еланцев был известен своими заявлениями о коррупции в администрации города. Также СМИ обвиняли его связях с ОПС «Уралмаш», однако Еланцев выиграл суд с журналистами.

В 2011 году он был назначен старшим следователем следственного отдела СКР по Екатеринбургу, затем руководителем СО по Солнечногорску.