Губернатор Куйвашев подключился к бюджетному скандалу в Екатеринбурге
Сегодня, 10:40ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Евгений Куйвашев встретился с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и председателем гордумы Игорем Володиным, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На рабочей встрече губернатор отметил, что мэрия и дума приложат усилия, для того чтобы принять бюджет Екатеринбурга. Также Куйвашев сказал, что бюджетная политика должна отвечать установкам на высокое качество жизни и постоянный экономический рост. Для развития необходимо взаимодействие между администрацией, депутатами, представителями бизнес-сообщества и общественниками.
На минувшей неделе пять комиссий гордумы Екатеринбурга отказались утверждать бюджет города. На общественных слушаниях «за» утверждение бюджета проголосовали 488 человек, «против» — 7 человек.
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