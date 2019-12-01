Губернатор Куйвашев подключился к бюджетному скандалу в Екатеринбурге

На рабочей встрече губернатор отметил, что мэрия и дума приложат усилия, для того чтобы принять бюджет Екатеринбурга. Также Куйвашев сказал, что бюджетная политика должна отвечать установкам на высокое качество жизни и постоянный экономический рост. Для развития необходимо взаимодействие между администрацией, депутатами, представителями бизнес-сообщества и общественниками.