Может находиться в Москве или Симферополе: полиция с лета разыскивает тагильчанина
Сегодня, 18:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция и волонтеры Нижнего Тагила продолжают поиск 48-летнего Андрея Муртазина, о местонахождении которого ничего не известно еще с 8 июля, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сюжеты: Нижний Тагил
Материалы дела о пропаже мужчины находились в отделе полиции №17, однако в августе их передали в МВД Москвы, так как появилась информация о том, что Муртазин находится в столице. На сегодняшний день волонтеры поискового отряда выяснили, что пропавший мог уехать в Симферополь.
Приметы Андрея Муртазина: рост 210 см, худощавого телосложения. В день пропажи был одет в серую куртку с зелёными полосками, светло-зелёную футболку, синие джины, коричневые кожаные ботинки. С собой у него был кожаный портфель. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить инфоргу отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-982-457-89-64.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пропавший Андрей Муртазин
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей