Может находиться в Москве или Симферополе: полиция с лета разыскивает тагильчанина

Материалы дела о пропаже мужчины находились в отделе полиции №17, однако в августе их передали в МВД Москвы, так как появилась информация о том, что Муртазин находится в столице. На сегодняшний день волонтеры поискового отряда выяснили, что пропавший мог уехать в Симферополь.