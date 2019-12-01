Стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян жалуется на «заговор» против нее
Сегодня, 18:05ОбществоФото: страница Мары Багдасарян в Инстграме
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Стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян, которую пожизненно лишили водительских прав, намерена пожаловаться Путину на якобы организованный против неё заговор, пишет «Комсомольская правда».
По словам девушки, она собрала документы для восстановления водительских прав и обратилась в автошколу. Однако специально созванная комиссия отказала ей. В связи с этим Багдасарян считает, что против нее плетут заговор, и она намерена обратиться к Путину.
Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостоять мне,написала Багдасарян на своей странице в Instagram.
Напомним, уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян стала скандально известной после дела «лихачей на Гелендвагенах». В ходе разбирательства также выяснилось, что у девушки множество просроченных штрафов за нарушение ПДД. Из-за этого Багдасарян пожизненно лишена водительских прав.
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