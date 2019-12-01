Стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян жалуется на «заговор» против нее

По словам девушки, она собрала документы для восстановления водительских прав и обратилась в автошколу. Однако специально созванная комиссия отказала ей. В связи с этим Багдасарян считает, что против нее плетут заговор, и она намерена обратиться к Путину.

Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостоять мне,написала Багдасарян на своей странице в Instagram.