В нескольких городах России прошли пикеты в поддержку Черноисточинского пруда

Активист Рамиль Хакимов рассказал, что акции прошли в нескольких городах Свердловской области. На пикеты вышли около 15 человек. Общественник из Нижнего Тагила Василий Рыбаков вышел с плакатом к зданию Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По словам Хакимова, своими действиями активисты вновь обращают внимание на проблемы, связанные с водоемом.

22 ноября Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки от областных властей на финансирование экологической реабилитации пруда, потребовав доработать документ, поскольку заявленные в нем мероприятия не дадут необходимый экологический эффект.