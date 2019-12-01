В нескольких городах России прошли пикеты в поддержку Черноисточинского пруда
В Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, а также в посёлке Черноисточинск 29 ноября прошли одиночные пикеты в защиту Черноисточнинского водохранилища, об этом рассказал активист Рамиль Хакимов.
Активист Рамиль Хакимов рассказал, что акции прошли в нескольких городах Свердловской области. На пикеты вышли около 15 человек. Общественник из Нижнего Тагила Василий Рыбаков вышел с плакатом к зданию Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По словам Хакимова, своими действиями активисты вновь обращают внимание на проблемы, связанные с водоемом.
22 ноября Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки от областных властей на финансирование экологической реабилитации пруда, потребовав доработать документ, поскольку заявленные в нем мероприятия не дадут необходимый экологический эффект.
Напомним, что в Черноисточинском пруду активно цветут сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Вместе с тем, водоем является источником питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и Пригорода. Проект по реабилитации необходим для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города в рамках программы «Чистая вода».