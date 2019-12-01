В Нижнем Тагиле общежитие осталось без отопления из-за аварийности коммуникаций
Аварийные коммуникации в четырех корпусах дома № 3 на ул. Юности в Нижнем Тагиле оставили жителей без горячей воды и отопления. Капремонт в доме запланирован лишь через 15 лет.
Аварийные отключения воды и отопления, по словам жильцов общежития, происходят регулярно. Очередной прорыв труб случился в конце ноября. Из-за этого в доме пропали горячая вода и отопление.
Спят все в одежде. В подвале парит, по подъезду сырость, нет вообще холодной воды в санузлах и душе. Детей не помыть, без воды сидим около года, если не больше. Обращались в управляющую компанию, оставляли заявку. Всё без толку. Закрывали подвал сами жильцы, приходили слесаря всё взломали, обратно не закрыли. Всё стоит открытым, трубы в сильные морозы замерзают и люди остаются без воды,рассказала TagilCity.ru жительница дома Дарья.
Аварийная служба приехала вечером 30 ноября, чтобы устранить утечку, сообщил редакции директор УК «Первый региональный оператор» Владимир Севрюгин:
Вчера в 11 часов дом был отключен, сегодня подключили. Поставили перемычки, радиаторы замороженные срезали, поставили хомуты на основную центральную магистраль отопления. Отопление и вода есть, жителям нужно открыть краны, мы поверили, все работает.
При этом коммунальщики считают, что на данном объекте проблемы с водой и отоплением будут и дальше — из-за состояния коммуникаций.
В подвале вода у них есть, сейчас пока откачивать ничего не будем, по той причине, что протечки еще неоднократно будут, сами сети в отвратительном состоянии,говорит Владимир Севрюгин.
Полную замену коммуникаций в доме провести управляющая компания не может — эти работы пройдут в рамках капитального ремонта. По данным регионального фонда содействия капитальному ремонту в домах Свердловской области, ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и подвальных помещений в этом доме запланирован только на 2033–2035 годы.
Дом № 3 по улице Юности построен в 1975 году, на момент проведения капремонта ему будет более 50 лет. На данный момент, по данным фонда, дому начислено 5,2 млн рублей за капремонт, из них собрано порядка 75% средств. Общий долг взносов за капремонт жильцов четырех корпусов дома превышает 1,3 млн рублей.