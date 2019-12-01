В России три препарата включили в список сильнодействующих веществ
Сегодня, 13:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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С 1 декабря в России расширился список запрещенных препаратов, пишет РИА Новости.
В список запрещенных сильнодействующих препаратов включили прегабалин, тапентадол и тропикамид. Эти препараты входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но зачастую используются в качестве наркотиков. По данным правоохранителей, в 2013 году торговля этими препаратами выросла в 20 раз. С 2015 года их начали продавать по одноразовым рецептам.
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