В России три препарата включили в список сильнодействующих веществ

В список запрещенных сильнодействующих препаратов включили прегабалин, тапентадол и тропикамид. Эти препараты входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но зачастую используются в качестве наркотиков. По данным правоохранителей, в 2013 году торговля этими препаратами выросла в 20 раз. С 2015 года их начали продавать по одноразовым рецептам.