В РПЦ не согласилась с обязательной проверкой всех водителей на алкоголизм
Представитель Русской православной церкви митрополит Иларион высказался против проверки всех водителей на алкоголизм, пишут «Новые известия».
Глава синодального Отдела внешних церковных связей отметил, что не понимает для чего употребляющему спиртное в умеренных количествах человеку нужно доказывать, что он не алкоголик.
А почему тогда не ввести какие-то другие тесты: чтобы человек доказывал, что он, допустим, не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность, и так далее? сказал митрополит.
21 ноября Минздрав перенес вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей на 1 июля 2020 года. В приказе говорилось о тестах на хронический алкоголизм и наркозависимость. Но такие тесты стоят около трех тысяч рублей. Это приводит к повышению стоимости услуг медкомиссий в два, три, а в некоторых регионах и в семь-десять раз. Водители, узнав о выступлении приказа в силу, выстроились в очереди, чтобы получить нужные справки по старым ценам.