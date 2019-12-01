В РПЦ не согласилась с обязательной проверкой всех водителей на алкоголизм

Глава синодального Отдела внешних церковных связей отметил, что не понимает для чего употребляющему спиртное в умеренных количествах человеку нужно доказывать, что он не алкоголик.

А почему тогда не ввести какие-то другие тесты: чтобы человек доказывал, что он, допустим, не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность, и так далее? сказал митрополит.

21 ноября Минздрав перенес вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей на 1 июля 2020 года. В приказе говорилось о тестах на хронический алкоголизм и наркозависимость. Но такие тесты стоят около трех тысяч рублей. Это приводит к повышению стоимости услуг медкомиссий в два, три, а в некоторых регионах и в семь-десять раз. Водители, узнав о выступлении приказа в силу, выстроились в очереди, чтобы получить нужные справки по старым ценам.