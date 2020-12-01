Гарантии на капитальный ремонт дома: на что имеют право свердловчане

Общий бланк для заявления можно посмотреть на официальном сайте Фонда в разделе «Собственника/Образцы документов и заявлений». На время введенных ограничений на территории Свердловской области личный прием граждан не производится, поэтому письменное заявление можно направить Почтой России по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, офис 612, а также по электронной почте fkr66@mail.ru. Жители муниципальных образований Свердловской области могут направить заявление в адрес территориального отдела Фонда капитального ремонта Свердловской области.