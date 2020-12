Гарантии на капитальный ремонт дома: на что имеют право свердловчане

Какие сроки действия гарантии на выполненный капитальный ремонт? Каков порядок устранения замечаний в гарантийный период? И что делать жителям Свердловской области, если после завершения ремонтных работ они обнаружили проблемные моменты в доме? Подробно разбираемся во всех этих вопросах.

Гарантии на работы по капитальному ремонту составляют 5 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт подписывают: уполномоченное лицо от собственников помещений в многоквартирном доме;

представители управляющей компании;

представители подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы;

специалисты организации, осуществляющей строительный контроль;

специалисты от Регионального Фонда капитального ремонта МКД. Обязанность подрядчика за несение гарантийных обязательств возникает после передачи дома из капитального ремонта в эксплуатацию организации, осуществляющей управление многоквартирным домом. Согласно договору между Фондом и подрядной организацией, подрядчик гарантирует устранить за свой счет дефекты капитального ремонта, если они возникли в результате нарушения технологии производства работ. Отметим, что подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией многоквартирного дома. Рассмотрим порядок действий собственников жилья при обнаружении недостатков после завершения капитального ремонта: Первое, что нужно сделать жителям при обнаружении каких-либо дефектов после завершения ремонтных работ в доме – это обратиться с заявлением в свою управляющую компанию. Это нужно для составления первичного акта осмотра о выявленных недостатках в доме. (Постановление Правительства РФ № 354, п. 13,14 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ № 491);

После получения от управляющей организации обратной связи и составления акта осмотра (в акте специалистам управляющей компании необходимо зафиксировать замечания и указать возможные причины их появления), собственникам или представителям управляющей организации нужно письменно обратиться в адрес Фонда, рассказать о возникшем недостатке после капитального ремонта, приложить фото, акты осмотра и т.д. Если же от управляющей компании нет обратной связи, то жители могут сами написать заявление в Фонд, приложив к нему фотографий выявленных замечаний. Общий бланк для заявления можно посмотреть на официальном сайте Фонда в разделе «Собственника/Образцы документов и заявлений». На время введенных ограничений на территории Свердловской области личный прием граждан не производится, поэтому письменное заявление можно направить Почтой России по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, офис 612, а также по электронной почте fkr66@mail.ru. Жители муниципальных образований Свердловской области могут направить заявление в адрес территориального отдела Фонда капитального ремонта Свердловской области. На основании обращения региональный оператор организует комиссионный выезд в составе представителей подрядной организации, организации строительного контроля, специалистов Фонда, управляющей компании и собственников жилья. Выезд необходим для выявления недостатков в период гарантийной эксплуатации дома и фиксации замечаний в акте осмотра. Если же причина проблемной ситуации в ненадлежащем выполнении работ по капитальному ремонту, то составляется Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках и определяются сроки их устранения подрядной организацией. Если подрядная организация не устраняет недостатки в указанные в Акте сроки, то Фонд направляет в адрес подрядчика претензию с требованием устранить выявленные нарушения в установленный срок, либо предоставить мотивированный отказ с приложением документов. Если же подрядная организация не выполнила гарантийные обязательства, Фонд инициирует электронный аукцион для устранения недостатков силами 3-х лиц либо подает иск в суд. Отметим, что далеко не всегда проблемы, возникающие в доме после капитального ремонта, связаны с некачественным выполнение работ. Большая часть обращений от собственников по вопросу гарантии связана с ненадлежащей эксплуатацией со стороны управляющих компаний. Какие обязательства должна выполнять управляющая компании по содержанию и эксплуатации общедомового имущества. Управляющая компания обязана: осуществлять проверку кровли на отсутствие протечек;

выявлять деформации и повреждения несущих кровельных конструкций;

проверять состояние защитных бетонных плит и ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверять температурно-влажностный режим и воздухообмен на чердаке;

контролировать состояние оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

проверять и при необходимости производить очистку кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, снега и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - выполнять незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывать плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

обеспечивать исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода;

очищать крыши с наружным водоотводом от снега: не допускается накопление снега слоем более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине. Это только часть обязанностей управляющей компании по надлежащей эксплуатации общедомового имущества после капитального ремонта. Чтобы обеспечить качественное проведение капитального ремонта все участники должны профессионально выполнять свои обязательства: подрядчики проводить ремонтные работы с соблюдением все норм и правил, управляющие компании – контролировать и направлять представителей Фонда и подрядной организации на какие-либо проблемные места в доме, собственники – быть заинтересованными в ремонте и сигнализировать о проблемных моментах. Photo: Фонд капремонта .

