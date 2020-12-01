Гарантии на капитальный ремонт дома: на что имеют право свердловчане

Гарантии на работы по капитальному ремонту составляют 5 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт подписывают:
Обязанность подрядчика за несение гарантийных обязательств возникает после передачи дома из капитального ремонта в эксплуатацию организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.
Согласно договору между Фондом и подрядной организацией, подрядчик гарантирует устранить за свой счет дефекты капитального ремонта, если они возникли в результате нарушения технологии производства работ.
Отметим, что подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией многоквартирного дома.
Рассмотрим порядок действий собственников жилья при обнаружении недостатков после завершения капитального ремонта:
Общий бланк для заявления можно посмотреть на официальном сайте Фонда в разделе «Собственника/Образцы документов и заявлений». На время введенных ограничений на территории Свердловской области личный прием граждан не производится, поэтому письменное заявление можно направить Почтой России по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, офис 612, а также по электронной почте fkr66@mail.ru. Жители муниципальных образований Свердловской области могут направить заявление в адрес территориального отдела Фонда капитального ремонта Свердловской области.
На основании обращения региональный оператор организует комиссионный выезд в составе представителей подрядной организации, организации строительного контроля, специалистов Фонда, управляющей компании и собственников жилья. Выезд необходим для выявления недостатков в период гарантийной эксплуатации дома и фиксации замечаний в акте осмотра. Если же причина проблемной ситуации в ненадлежащем выполнении работ по капитальному ремонту, то составляется Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках и определяются сроки их устранения подрядной организацией.
Если подрядная организация не устраняет недостатки в указанные в Акте сроки, то Фонд направляет в адрес подрядчика претензию с требованием устранить выявленные нарушения в установленный срок, либо предоставить мотивированный отказ с приложением документов. Если же подрядная организация не выполнила гарантийные обязательства, Фонд инициирует электронный аукцион для устранения недостатков силами 3-х лиц либо подает иск в суд.
Отметим, что далеко не всегда проблемы, возникающие в доме после капитального ремонта, связаны с некачественным выполнение работ. Большая часть обращений от собственников по вопросу гарантии связана с ненадлежащей эксплуатацией со стороны управляющих компаний. Какие обязательства должна выполнять управляющая компании по содержанию и эксплуатации общедомового имущества.
Управляющая компания обязана:
Это только часть обязанностей управляющей компании по надлежащей эксплуатации общедомового имущества после капитального ремонта.
Чтобы обеспечить качественное проведение капитального ремонта все участники должны профессионально выполнять свои обязательства: подрядчики проводить ремонтные работы с соблюдением все норм и правил, управляющие компании – контролировать и направлять представителей Фонда и подрядной организации на какие-либо проблемные места в доме, собственники – быть заинтересованными в ремонте и сигнализировать о проблемных моментах.
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