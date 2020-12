Хороводов не будет: в мэрии Нижнего Тагила рассказали о проведении новогодних елок

В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будут проходить новогодние представления в период проведения елок.

Коллективы муниципальных театров, а также Нижнетагильской филармонии готовятся к проведению новогодних представления. В этом году все основное зрелище будет проходить в зрительном зале, а вот хороводы можно будет организовать только дома, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По данным начальника управления культуры Светланы Юрчишиной, продажа билетов уже стартовала. Билеты можно купить только в кассах, так как места в зале распределяют вручную. Юрчишина отмечает, что все запланировано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, который предписал наполнять зал не более чем на 50%. Она добавила, что в этом году залы будут наполнены частично, будет соблюдаться масочный режим, установят рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. Кроме того, будет проводиться каждый день уборка с дезсредствами. Согласно новым правилам, гости будут проходить в зрительный зал и занимать места, которые указаны в билете. Также в мэрии сообщили, что в Молодежном театре в этом году не будут выдавать подарки. В остальных учреждениях принято решение не отказываться от этой затеи. В дворцах культуры и досуговых центрах решение о проведении представлений пока ее не приняли. Если удастся организовать спектакли без участия детей, то елки буду проведены и там. Это станет известно только после 12 декабря. Напомним, что представления начнутся 22 декабря 2020 года и продлятся до 9 января 2021 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter