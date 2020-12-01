Хороводов не будет: в мэрии Нижнего Тагила рассказали о проведении новогодних елок

Юрчишина отмечает, что все запланировано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, который предписал наполнять зал не более чем на 50%. Она добавила, что в этом году залы будут наполнены частично, будет соблюдаться масочный режим, установят рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. Кроме того, будет проводиться каждый день уборка с дезсредствами. Согласно новым правилам, гости будут проходить в зрительный зал и занимать места, которые указаны в билете.