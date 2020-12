«На нем держалось все»: друг рассказал о смерти замруководителя «Новой больницы»

30 ноября в Екатеринбурге от коронавируса скончался 60-летний Игорь Шифрин, заместитель гендиректора «Новой больницы» по организации и развитию медицинских услуг. Он всю жизнь посвятил медицине.

Его одноклассник и коллега Александр говорит, что его смерть — настоящая трагедия. Они вместе учились в школе и мединституте, знакомы были с 1977 года. Действительно, ушел из жизни великий человек. Это огромная потеря, по крайней мере для меня. Не могу поверить, что я его больше никогда не увижу и не услышу,рассказал Е1 Александр. По его словам, Шифрин с детства хотел быть врачом и работать в Екатеринбурге, хотя мог имигрировать в Израиль. Он был патриотом, хотя в 70-х годах мог уехать жить за границу. Примерно 20 лет назад Шифрин оставил клиническую медицину, но все равно остался врачом. Он — это тот случай, когда медицина была медициной,говорит Александр. Шифрин делал все, для того чтобы избежать заражения вирусом. По словам Александра, приходя с работы он сначала шел в баню и обрабатывал все антисептиками. Даже на работе в кабинете никого не принимал у себя. Он полностью соблюдал все, чтобы уберечься от коронавируса,говорит он. Также, Шифрин был творческим человеком и участвовал в корпоративах больницы. У него осталась жена, дочь и внук. Напомним, Шифрин скончался после двух недель, проведенных в реанимации. На фоне коронавируса у него обострились сопутствующие заболевания. В Екатеринбурге два врача умерли от COVID-19

