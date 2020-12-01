Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили для «Сима-ленд» в разгар пандемии

Оба мероприятия — 27 ноября с Моргенштерном и 30 ноября с Розенбаумом и Гагариной — проходили в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: в масках, зрители стояли и танцевали в шахматном порядке на безопасном расстоянии и занимали не более 25% от общей площади и вместительности помещения,рассказал Табриз Шахиди Е1.