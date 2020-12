Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили для «Сима-ленд» в разгар пандемии

В Екатеринбурге за три дня состоялся второй крупный концерт для работников «Сима-ленд».

27 ноября на закрытой вечеринке выступил рэпер Моргенштерн. За двухчасовой концерт он получил четыре миллиона рублей. 30 ноября в компании отмечали день рождения сына ее основателя Андрея Симановского. На концерте выступили Полина Гагарина и Александр Розенбаум. Ранее у певицы отменили концерт в Екатеринбурге из-за коронавируса. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не рекомендовал проводить корпоративы из-за эпидемиологической ситуации. Организатор концерта, руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди подтвердил, что празднование состоялось. По его словам, концерт вживую смотрели 400 человек, он состоялся в помещении площадью в пять тысяч квадратных метров. При этом присутствовали только 5% сотрудников «Сима-ленда». Оба мероприятия — 27 ноября с Моргенштерном и 30 ноября с Розенбаумом и Гагариной — проходили в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: в масках, зрители стояли и танцевали в шахматном порядке на безопасном расстоянии и занимали не более 25% от общей площади и вместительности помещения,рассказал Табриз Шахиди Е1. Он отметил, что примерно семь тысяч сотрудников смотрели мероприятия в Zoom. Напомним, уральскую певицу Веру Мусаелян, солистку группы «Алоэ Вера», пользователи социальных сетей оскорбляли за концерт, который она провела в Санкт-Петербурге во время пандемии. Уральскую певицу оскорбили в соцсетях за концерт во время пандемии

