Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили для «Сима-ленд» в разгар пандемии

Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили для «Сима-ленд» в разгар пандемии

Сегодня, 16:07ОбществоPhoto: скриншот с видео Табриза Шахиди в Instagram
В Екатеринбурге за три дня состоялся второй крупный концерт для работников «Сима-ленд».

27 ноября на закрытой вечеринке выступил рэпер Моргенштерн. За двухчасовой концерт он получил четыре миллиона рублей.

30 ноября в компании отмечали день рождения сына ее основателя Андрея Симановского. На концерте выступили Полина Гагарина и Александр Розенбаум. Ранее у певицы отменили концерт в Екатеринбурге из-за коронавируса.

Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не рекомендовал проводить корпоративы из-за эпидемиологической ситуации.

Организатор концерта, руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди подтвердил, что празднование состоялось. По его словам, концерт вживую смотрели 400 человек, он состоялся в помещении площадью в пять тысяч квадратных метров. При этом присутствовали только 5% сотрудников «Сима-ленда».

Оба мероприятия — 27 ноября с Моргенштерном и 30 ноября с Розенбаумом и Гагариной — проходили в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: в масках, зрители стояли и танцевали в шахматном порядке на безопасном расстоянии и занимали не более 25% от общей площади и вместительности помещения,рассказал Табриз Шахиди Е1.

Он отметил, что примерно семь тысяч сотрудников смотрели мероприятия в Zoom.

Напомним, уральскую певицу Веру Мусаелян, солистку группы «Алоэ Вера», пользователи социальных сетей оскорбляли за концерт, который она провела в Санкт-Петербурге во время пандемии.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Екатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы