Сбербанк выступил с инициативой замены всех безналичных рублей цифровыми

Месяцем ранее Банк России сообщил, что проводит анализ возможности введения в оборот цифрового рубля. Аналитика показала, что есть необходимость тщательно проработать все детали, чтобы подготовиться к выпуску цифрового рубля, когда появится такая необходимость. Центробанк подчеркнул, что многие участники финансового рынка поддержали концепцию создания цифровой национальной валюты. При успешном использовании этой валюты в будущем появится возможность выйти на международный уровень и добиться того, чтобы и другие государства перевели в цифру свою национальную валюту.