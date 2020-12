Сбербанк выступил с инициативой замены всех безналичных рублей цифровыми

Сбербанк выступил с инициативой перевести все безналичные рубли в цифровые. Также банк предлагает перенести преимущества цифровой валюты, а именно автоматизацию контроля за ее целевым расходованием, на все безналичные финансы, которые находятся в обороте.

Цифровые рубли используются так же, как и любые другие безналичные деньги, но их перемещение можно отследить с помощью токенов. Каждый цифровой рубль обладает своим уникальным номером, благодаря чему его просто отследить автоматически. Помимо этого, цифровую валюту можно программировать, расплачиваться ей по условиям смарт-контрактов. Как сообщают РИА Новости, Банк России уже озвучивал главное преимущество цифрового рубля — его введение в оборот делает возможным автоматизацию расчетов контроля целевого расходования средств. А сейчас Сбербанк выступил с предложением перевести в цифровую валюту все безналичные деньги. Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка, от лица руководства компании выступил с предложением дать возможность токенизации безналичных рублей по единым правилам, которые будет контролировать Центробанк. Коммерческие банки не выпускают собственную валюту, они ведут учет всех средств, имеющихся у них, с помощью токенов. А Центробанк возьмет на себя роль регулятора обращения токенов. Так государство сможет более полно и эффективно контролировать оборот средств, а отрасль бизнеса и финансовых технологий начнет использовать новые продукты на базе смарт-контрактов. Месяцем ранее Банк России сообщил, что проводит анализ возможности введения в оборот цифрового рубля. Аналитика показала, что есть необходимость тщательно проработать все детали, чтобы подготовиться к выпуску цифрового рубля, когда появится такая необходимость. Центробанк подчеркнул, что многие участники финансового рынка поддержали концепцию создания цифровой национальной валюты. При успешном использовании этой валюты в будущем появится возможность выйти на международный уровень и добиться того, чтобы и другие государства перевели в цифру свою национальную валюту.

