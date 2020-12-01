Свердловская область получит один миллиард рублей на нацпроект «Экология»

Свердловская область получит один миллиард рублей на нацпроект «Экология»

Сегодня, 14:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область получит около одного миллиарда рублей из федерального бюджета для реализации основных мероприятий по национальному проекту «Экология».

Об этом на брифинге сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, на очистку Черноисточинского водохранилища будет выделено около 470 миллионов рублей. Такую же сумму выделят на рекультивацию Широкореченского полигона ТКО в Екатеринбурге. Мероприятия запланированы на три года.

Также мы надеемся, что из федерального бюджета нам будет выделено порядка 140-150 млн рублей на приобретение лесопожарной техники,цитирует ТАСС Кузнецова.

Министр отметил, что уже в 2021 году из федерального бюджета выделят более 130 миллионов рублей на очистку Черноисточинского водохранилища, который является главным источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

Работу над нацпроектом «Экология» ведут по пяти направлениям: вода, воздух, отходы, природа и животные, а также наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года. При этом ожидается снижение в два раза уровня загрязнения воздуха, очистка водоемов, ликвидация опасных свалок.

Напомним, Нижний Тагил хотят исключить из программы «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология».

Stories:
ЭкологияНациональные проекты 2019-2024
Related news:
деньгиСвердловская областьнацпроект «Экология»
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы