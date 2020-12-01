Свердловская область получит один миллиард рублей на нацпроект «Экология»

Об этом на брифинге сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По его словам, на очистку Черноисточинского водохранилища будет выделено около 470 миллионов рублей. Такую же сумму выделят на рекультивацию Широкореченского полигона ТКО в Екатеринбурге. Мероприятия запланированы на три года.
Также мы надеемся, что из федерального бюджета нам будет выделено порядка 140-150 млн рублей на приобретение лесопожарной техники,цитирует ТАСС Кузнецова.
Министр отметил, что уже в 2021 году из федерального бюджета выделят более 130 миллионов рублей на очистку Черноисточинского водохранилища, который является главным источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.
Работу над нацпроектом «Экология» ведут по пяти направлениям: вода, воздух, отходы, природа и животные, а также наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года. При этом ожидается снижение в два раза уровня загрязнения воздуха, очистка водоемов, ликвидация опасных свалок.
Напомним, Нижний Тагил хотят исключить из программы «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология».