Свердловская область получит один миллиард рублей на нацпроект «Экология»

Свердловская область получит около одного миллиарда рублей из федерального бюджета для реализации основных мероприятий по национальному проекту «Экология».

Об этом на брифинге сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, на очистку Черноисточинского водохранилища будет выделено около 470 миллионов рублей. Такую же сумму выделят на рекультивацию Широкореченского полигона ТКО в Екатеринбурге. Мероприятия запланированы на три года. Также мы надеемся, что из федерального бюджета нам будет выделено порядка 140-150 млн рублей на приобретение лесопожарной техники,цитирует ТАСС Кузнецова. Министр отметил, что уже в 2021 году из федерального бюджета выделят более 130 миллионов рублей на очистку Черноисточинского водохранилища, который является главным источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Работу над нацпроектом «Экология» ведут по пяти направлениям: вода, воздух, отходы, природа и животные, а также наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года. При этом ожидается снижение в два раза уровня загрязнения воздуха, очистка водоемов, ликвидация опасных свалок. Напомним, Нижний Тагил хотят исключить из программы «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология». Правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух»

