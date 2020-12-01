TagilCity.ru стал самым цитируемым в соцсетях тагильским СМИ в Свердловской области

Рейтинг был составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».
Информационное агентство TagilCity.ru из Нижнего Тагила находится на четвертом месте. По итогам ноября на него совершили почти 49 тысяч переходов из социальных сетей.
Лидером является портал E1.RU. На его сайт по ссылкам в соцсетях перешло более 362 тысяч человек.
На втором месте находится издание из Челябинска 74.RU. По его ссылкам счетчики показали около 90 тысяч переходов.
Третью строчку занимает портал ku66.ru из Каменска-Уральского с 56,5 тысячами переходов.
Завершает ТОП-5 издание из Перми progorod59.ru с 47 тысячами переходов.
Напомним, по итогам октября информационное агенство TagilCity.ru также было на четвертом месте по цитируемости в СМИ в соцсетях в Свердловской области.