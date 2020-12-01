Тагильские врачи пригласили министров на круглый стол из-за скандала с аутсорсингом

Напомним, о передаче скорой помощи на аутсорсинг стало известно в середине октября. Конкурс по поиску подрядчика был объявлен 3 ноября. Согласно условиям, подрядчику предстоит предоставить 33 автомобиля, три из которых являются резервными, а также более 766 тысяч машиночасов. Начальная стоимость контракта составляет 641,5 миллиона рублей. Заключить его планируется 1 февраля 2021 года и действовать он будет до 31 декабря 2023 года. 30 ноября по результатам рассмотрения заявок конкурс был признан несостоявшимся.