Тагильские врачи пригласили министров на круглый стол из-за скандала с аутсорсингом

Тагильские врачи пригласили министров на круглый стол из-за скандала с аутсорсингом

Сегодня, 15:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Врачи Нижнего Тагила пригласили на круглый стол, посвященный переводу на аутсорсинг, областных министров и депутатов Госдумы. Встреча пройдет 2 декабря.

Организаторы пригласили не только коллег-медиков, но и представителей властей, сообщает профсоюз медработников «Действие». В частности, они ожидают увидеть на обсуждениях министра финансов региона Галину Кулаченко, министра экономики Дениса Мамонтова, мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, а также депутатов Госдумы и Заксобрания области.

Мероприятие касается внедрения аутсорсинга не только в Нижнем Тагиле, но и Горноуральском городском округе, Первоуральске, Староуткинске, Каменске-Уральском и Каменском районе.

При этом предполагается существенное повышение государственных расходов на транспортное обслуживание, сообщают в пресс-службе профсоюза.

В ходе круглого стола планируется обсудить проблемы нарушения законодательства в ходе конкурсных процедур, вопросы экономической обоснованности внедрения новой системы работы, угрозы несоблюдения прав граждан на экстренную и неотложную помощь.

Напомним, о передаче скорой помощи на аутсорсинг стало известно в середине октября. Конкурс по поиску подрядчика был объявлен 3 ноября. Согласно условиям, подрядчику предстоит предоставить 33 автомобиля, три из которых являются резервными, а также более 766 тысяч машиночасов. Начальная стоимость контракта составляет 641,5 миллиона рублей. Заключить его планируется 1 февраля 2021 года и действовать он будет до 31 декабря 2023 года. 30 ноября по результатам рассмотрения заявок конкурс был признан несостоявшимся.

Водители и медики скорой помощи Нижнего Тагила негативно восприняли эту инициативу. 27 ноября сотрудники станции СМП записали видео, в котором высказались против передачи машин в частные руки.

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