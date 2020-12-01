Цвет не тот? Автосервис и тагильчанка полтора месяца спорят из-за покраски авто

Мы опять приехали за машиной, но они нам не выдают всех документов. В заказе-наряде я должна расписаться, что я принимаю, либо не принимаю выполненные работы. А в нем, оказывается, изменили дату, что якобы я отдала им автомобиль не 19 октября, а 2 ноября. И машина опять осталась у них. Она стоит там уже полтора месяца, непонятно в каком состоянии, что там с ней делали тоже не ясно. Забирать ее нужно будет только после тщательного осмотра.