Цвет не тот? Автосервис и тагильчанка полтора месяца спорят из-за покраски авто

Автолюбительница из Нижнего Тагила Дарья решила воспользоваться услугами автосервиса, но в итоге лишилась автомобиля на полтора месяца. Почему ее не устроили выполненные работы и как она пыталась получить свою машину обратно, девушка рассказала TagilCity.ru.

19 октября Дарья привезла свой автомобиль Toyota Yaris в «Дорсервис» по адресу Кирова, 18. Машина нуждалась в ремонте и покраске переднего и заднего бамперов и капота. Через несколько дней ей сообщили, что все работы выполнены и автомобиль можно забирать. Однако девушку при осмотре отремонтированной машины не устроил оттенок краски. В беседе с журналистом Дарья отметила, что никто в автосервисе не согласовывал с ней цвет колеровки, и она отдала машину, надеясь на профессионализм мастеров. Мы приехали и обнаружили, что цвет покрашенных деталей не совпадает с изначальным цветом кузова. Машину мы не приняли, написав на предварительном заказе-наряде, что цвет не совпадает. В автосервисе пообещали решить данную проблему в течение пяти дней,рассказала TagilCity.ru Дарья. До ремонта Photo: TagilCity.ru По словам девушки, ей пообещали, что перекрасят автомобиль к 20 ноября. При этом Дарья отмечает, что все разговоры по данной проблеме с сотрудниками автосервиса происходили достаточно эмоционально: Все было на повышенных тонах, с какими-то унижениями в наш адрес. Но при этом исправить ситуацию они не отказывались. Приехав к назначенному дню, Дарья обнаружила, что цвет машины не изменился. Они вызвали какого-то человека, якобы автоэксперта, который в очень грубой форме начал нам доказывать, что мы не правы, так как приехали не на Мерседесе, а на простой Тойоте. То есть, если бы мы приехали на Мерседесе, был бы смысл о чем-то разговаривать. А раз у нас Тойота, то мы должны забрать ее в том виде, в каком она есть, и лучше она не станет,описывает ситуацию девушка. Кроме того, как рассказывает Дарья, с нее потребовали оплатить все сделанные услуги в размере 45 тысяч рублей, не предоставив при этом акт проделанных работ, где девушка хотела указать, что ее не устраивает качество покраски. Мы хотели забрать акт приемки, чтобы возможно оплатить всю сумму, а потом уже идти с претензией в суд. Но нам ничего не отдали, сказали: «Сначала гоните деньги, а машина остается здесь». Возмутившись поведением сотрудников автосервиса, Дарья написала заявление в полицию. Там, по ее словам, пообещали, что участковый во всем разберется. После этого все встало. Участковый в сервис не шел по непонятным причинам, из сервиса тоже не звонили, и работы мы тоже не оплачивали, потому что никакие документы на руки не получали. Мы занялись поиском юристов,рассказала тагильчанка. Адвокат порекомендовала девушке оплатить все услуги, забрать автомобиль и после экспертизы доказывать свою правоту в суде. Оплату Дарья произвела 27 ноября в банке по реквизитам, предоставленным в автосервисе. Но даже тогда ей не удалось забрать свой автомобиль. Мы с чеком приехали забирать свою машину. На что нам сказали, что непонятно, где мы взяли этот чек, а денег им никаких не приходило. При этом присутствовал участковый, но даже тогда автомобиль нам не отдали,сообщила Дарья. Чек об оплате услуг ремонта и покраски автомобиля Photo: Дарья Овсянникова 30 ноября девушке пришло смс из сервиса, где сообщалось, что она может забирать свой автомобиль. Однако, по словам Дарьи, ей не предоставили все документы, а в одном из них изменили дату приема автомобиля на обслуживание: Мы опять приехали за машиной, но они нам не выдают всех документов. В заказе-наряде я должна расписаться, что я принимаю, либо не принимаю выполненные работы. А в нем, оказывается, изменили дату, что якобы я отдала им автомобиль не 19 октября, а 2 ноября. И машина опять осталась у них. Она стоит там уже полтора месяца, непонятно в каком состоянии, что там с ней делали тоже не ясно. Забирать ее нужно будет только после тщательного осмотра. Чтобы понять, почему автомобиль продолжает оставаться в сервисе даже после оплаты, журналист TagilCity.ru обратился за комментарием к руководству «Дорсервис». Директора компании Дениса Кривешко не оказалось на месте. А по словам менеджера Ильи, девушка сама отказалась забирать автомобиль. Девушка машину не забирала сама. Она не хотела платить деньги и оставила автомобиль у нас. А как мы отдадим, если она не платит за работу? А вообще, у нас шлагбаум открыт, мы никому не препятствуем, работаем по закону. Что касается результата покраски, по нашему мнению, она очень хорошая. По мнению наших специалистов, тоже. Краска отлично подобрана, и если сейчас переделывать, то можно сделать еще хуже,сообщил менеджер «Дорсервиса». По поводу некорректных дат в документах в автосервисе пояснили, что готовы их исправить, но только после того, как владелица автомобиля отдаст им расписку, которая выдавалась при приеме машины. Такое объяснение менеджер Илья прислал журналисту TagilCity.ru при переписке в мессенджере. Однако после все сообщения он удалил. Скриншот удаленных сообщений Photo: TagilCity.ru Также сотрудник предоставил журналисту фотографии автомобиля, сделанные до и после ремонта. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что заявление Дарьи принято, по нему проводится проверка. Однако в уголовном деле скорее всего будет отказано, так как оно является гражданско-правовым: Участковый проводит проверку, девушка оплатила услуги и написала претензию в автосервис. В дальнейшем будет решать вопрос в судебном порядке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter