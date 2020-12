Уралец пытался убить свою знакомую девятью выстрелами в голову из «травматики»

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга за покушение на убийство, не доведенное до конца (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствии, мужчина в июле 2019 года, в безлюдном месте из-за личной неприязни не менее девяти раз выстрелил в голову своей знакомой из травматического пистолета. Кроме того, он выстрелил в нее еще не менее трех раз. После этого обвиняемый оставил женщину, предполагая, что она скончается от полученных травм. Однако потерпевшая смогла через несколько дней добраться до ближайшего населенного пункта, там ей была оказана первая помощь. Согласно показаниям женщины, они были знакомы с обвиняемым с 2009 года, и изначально у них были дружеские отношения. Он несколько раз продавал автомобили потерпевшей. В 2018 году он забрал у нее автомобиль «Хонда CRV» и продал его, деньги он не отдавал до июля 2019 года. После выстрелов женщина потеряла сознание, а когда очнулась, то поняла, что находится в глухом лесу. Пройдя пешком, она увидела двух мужчин рядом с трактором и попросила о помощи. При осмотре в приемном покое больницы врач пояснил, что огнестрельные ранения были совершены трое-пятеро суток назад. Обвиняемый получил шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 500 тысяч рублей за моральный вред. Напомним, жительница Екатеринбурга получила восемь лет колонии за убийство своего отца. Свердловчанку приговорили к восьми годам колонии за убийство отца

