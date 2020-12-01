Уралец пытался убить свою знакомую девятью выстрелами в голову из «травматики»

Согласно показаниям женщины, они были знакомы с обвиняемым с 2009 года, и изначально у них были дружеские отношения. Он несколько раз продавал автомобили потерпевшей. В 2018 году он забрал у нее автомобиль «Хонда CRV» и продал его, деньги он не отдавал до июля 2019 года.