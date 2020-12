В Екатеринбурге скончалась 34-летняя врач-педиатр Екатерина Куреннова, которая работала в областном перинатальном центре.

По словам источника Е1, у нее не был подтвержден коронавирус. «Сгорела» за две недели. У нее точно была пневмония и низкая сатурация. Была крепкая, жизнерадостная,рассказал источник. Коллега погибшей подтвердил E1 информацию о смерти Екатерины. Несмотря на плохое самочувствие, она не была госпитализирована и лечилась дома. Он рассказал, что первую неделю врач болела тяжело, на второй неделе ей стало лучше. 27 ноября она была на приеме, при этом сатурация была 86, но ее все равно не положили в больницу. В субботу ее муж ушел на работу, она спала, пришел на обед — и уже все. Была температура, сильная слабость. Замуж вышла недавно, расцвела. Но тесты на COVID-19 были отрицательные,рассказал коллега Екатерины. В 2012 году Екатерина окончила Челябинскую государственную медицинскую академию и получила диплом врача. Напомним, 30 ноября в Свердловской области от коронавируса скончались два врача, Дмитрий Новоселов из Красноуфимска и Игорь Шифрин из Екатеринбурга. В Екатеринбурге два врача умерли от COVID-19

