В Екатеринбурге врачи выписали из больницы девочку из шкафа

Полину из Карпинска, которая полгода жила в шкафу, выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге.

Состояние девочки врачи оценивают положительно, ее вес составляет около пяти с половиной килограммов. В больнице оставлять ребенка нет смысла, поскольку его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако передавать Полину родственникам также не собираются, поскольку не были получены результатов генетической экспертизы. Результаты ДНК-экспертизы до сих пор не готовы, родство девочки с предполагаемой матерью не установлено, пока никто не может даже сказать точную дату рождения ребенка,сообщили Е1 в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. Данные, в какой именно дом ребенка была отправлена девочка, не разглашаются. Бабушка Полины, оформившая опеку над двумя старшими детьми своей дочери, планирует вернуть малышку в семью. Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама полгода держала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы. В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа

