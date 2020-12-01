В Екатеринбурге врачи выписали из больницы девочку из шкафа

Состояние девочки врачи оценивают положительно, ее вес составляет около пяти с половиной килограммов. В больнице оставлять ребенка нет смысла, поскольку его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако передавать Полину родственникам также не собираются, поскольку не были получены результатов генетической экспертизы.