В Нижнем Тагиле разыскивают укравшего телефон у 10-летнего ребенка мужчину

В Нижнем Тагиле разыскивают укравшего телефон у 10-летнего ребенка мужчину

Сегодня, 11:22ОбществоPhoto: МУ МВД "Нижнетагильское"
Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину, которого подозревают в краже сотового телефона у 10-летнего ребенка, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемого зафиксировали в помещении магазина на улице Каспийская, 23.

По словам ребенка, он выронил из кармана сотовый телефон. Затем он заметил, что незнакомый мужчина поднимает его с пола. На просьбу вернуть телефон, подозреваемый скрылся из магазина.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 170-180 см, одет в черную куртку длиной ниже колена, спортивные штаны и кроссовки темного цвета.

Тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи, просят обратиться по телефону (3435) 97-64-02, либо 02.

Video:МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 21 ноября в 12.50 на улице Зари.

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