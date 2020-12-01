В Нижнем Тагиле разыскивают укравшего телефон у 10-летнего ребенка мужчину

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемого зафиксировали в помещении магазина на улице Каспийская, 23.
По словам ребенка, он выронил из кармана сотовый телефон. Затем он заметил, что незнакомый мужчина поднимает его с пола. На просьбу вернуть телефон, подозреваемый скрылся из магазина.
Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 170-180 см, одет в черную куртку длиной ниже колена, спортивные штаны и кроссовки темного цвета.
Тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи, просят обратиться по телефону (3435) 97-64-02, либо 02.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 21 ноября в 12.50 на улице Зари.