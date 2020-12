В Нижнем Тагиле разыскивают укравшего телефон у 10-летнего ребенка мужчину

Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину, которого подозревают в краже сотового телефона у 10-летнего ребенка, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемого зафиксировали в помещении магазина на улице Каспийская, 23. По словам ребенка, он выронил из кармана сотовый телефон. Затем он заметил, что незнакомый мужчина поднимает его с пола. На просьбу вернуть телефон, подозреваемый скрылся из магазина. Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 170-180 см, одет в черную куртку длиной ниже колена, спортивные штаны и кроссовки темного цвета. Тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи, просят обратиться по телефону (3435) 97-64-02, либо 02. Video: МУ МВД "Нижнетагильское" Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 21 ноября в 12.50 на улице Зари. В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП со сбитым на «зебре» пешеходом

