В Свердловской области отменили новогодние корпоративы для госслужащих

Также рекомендовано отменить новогодние мероприятия всем работодателям, власти консультируются со специалистами и следят за ситуацией с заболеваемостью в регионе.
В школах и детских садах праздники не будут отменять, но они пройдут без присутствия гостей и родителей.
Также из-за угрозы распространения коронавируса может быть отменена губернаторская елка, которую проводили более 15 лет, сообщает «Екатеринбург в эфире».
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 46 326 человек. Из них 1 027 скончались от инфекции.