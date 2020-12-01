В Свердловской области отменили новогодние корпоративы для госслужащих

В Свердловской области отменили новогодние корпоративы для госслужащих

Сегодня, 09:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области госслужащим отменили новогодние корпоративы. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Также рекомендовано отменить новогодние мероприятия всем работодателям, власти консультируются со специалистами и следят за ситуацией с заболеваемостью в регионе.

В школах и детских садах праздники не будут отменять, но они пройдут без присутствия гостей и родителей.

Также из-за угрозы распространения коронавируса может быть отменена губернаторская елка, которую проводили более 15 лет, сообщает «Екатеринбург в эфире».

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 46 326 человек. Из них 1 027 скончались от инфекции.

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