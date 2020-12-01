В Свердловской области усилили охрану губернатора и его окружения

В Свердловской области усилили охрану губернатора и его окружения

Сегодня, 14:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева улучшили систему безопасности.

Теперь войти на объект по чужому документу стало невозможно, рассказали URA.RU собеседники в окружении главы региона.

Если раньше охранники только контролировали, что пропуск считался, то теперь они видят на экране фото и должность специалиста,сообщил собеседник.

Управляющий делами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев также подтвердил факт обновления системы. По его словам раньше фотографии и другие данные не были в компьютере.

Сейчас запросили фотографии на всех сотрудников, чтобы другой человек не мог воспользоваться его карточкой,сообщил Чернев.

Пропускную систему в зданиях органов власти региона начали обновлять два года назад. По данным сайта Госзакупок, на это выделили около 24 миллионов рублей.

Свердловская областьЕвгений Куйвашевохрана
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