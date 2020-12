В Свердловской области усилили охрану губернатора и его окружения

В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева улучшили систему безопасности.

Теперь войти на объект по чужому документу стало невозможно, рассказали URA.RU собеседники в окружении главы региона. Если раньше охранники только контролировали, что пропуск считался, то теперь они видят на экране фото и должность специалиста,сообщил собеседник. Управляющий делами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев также подтвердил факт обновления системы. По его словам раньше фотографии и другие данные не были в компьютере. Сейчас запросили фотографии на всех сотрудников, чтобы другой человек не мог воспользоваться его карточкой,сообщил Чернев. Пропускную систему в зданиях органов власти региона начали обновлять два года назад. По данным сайта Госзакупок, на это выделили около 24 миллионов рублей.

